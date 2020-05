La professoressa di Amici, Alessandra Celentano, tramite un lungo post su Instagram ha confessato tutto il suo amore per il talent.

Alessandra Celentano, la professoressa del talent show più famoso d’Italia, tramite un lungo post su Instagram, confessa: “Amici è qualcosa di speciale”. Parole, queste, che hanno colpito tutti i fan del programma. Come molti sanno, infatti, la maestra non è mai avezza a fare complimenti ed esternare le proprie emozioni. Sono stati davvero pochissimi i danzatori che, nel corso degli anni, hanno ricevuto complimenti da lei. “È emozionante – queste le parole da lei pronunciate sul suo profilo social – vedere questi ragazzi che in fondo un po’ abbiamo accompagnato nel loro percorso. Oggi sono dei professionisti!”. La Celentano pare quindi molto contenta e soddisfatta del lavoro che i vari talenti, passati da quella scuola, hanno fatto. Nel reality show di beneficenza, che torna venerdì 29 maggio sera con la semifinale, abbiamo visto esibirsi 5 tra i più talentuosi ballerini passati da Amici.

A questi, ovviamente, bisogna aggiungere anche Elena D’Amario che per anni è stata la prima ballerina di una compagnia americana. Ricordiamo anche Giulia, compagna del presentatore del daytime della scuola, ormai da anni presenza fissa del corpo di ballo di Amici. Tutti, insomma, dopo il talent hanno spiccato il volo.

Alessandra Celentano e la dedica ad Amici

Pare che la maestra, tramite questo post, voglia un po’ tirare le somme di quello che è stato per lei un anno molto particolare nel programma di Maria De Filippi. Come molti ricordano, infatti, ha avuto molte discussioni con la conduttrice, specie durante la fase serale del talent show. Addirittura molti avevano ipotizzato una sua dipartita dal talent. Uscita, però, subito smentita dalla stessa Maria, da sempre legata alla maestra da grande stima e affetto. “Solo chi l’ha vissuto sa veramente cosa vuol dire!”.

In chiusura del post, Alessandra Celentano, come già detto in precedenza, confessa: “Amici è qualcosa di speciale”.





Davvero belle parole da parte della maestra più temuta della scuola di Canale 5. Alla fine, un po’ tutti siamo cresciuti con Amici. Tutti ricordiamo i litigi di Alessandra con la catanese Agata per il collo del piede, o i continui pianti della napoletana Susy Fucillo, per il fatto che la maestra la chiamava “sacco di patate“. Il segreto del talent di Maria, che ad ottobre prossimo tornerà con la sua ventesima edizione, è proprio questo. Un concentrato di sfide, emozioni, liti, discussioni e polemiche. Perno fondamentale di tutto ciò è proprio la nipote del grande cantante Adriano Celentano.