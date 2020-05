Mentre stava ricevendo il Tapiro d'Oro da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, Bianca Guaccero ha commesso un'altra involontaria gaffe

Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia, ha raggiunto Bianca Guaccero per consegnarle il celebre Tapiro d’Oro. Pochi giorni fa, la conduttrice di Detto Fatto è stata di fatto protagonista di una divertente gaffe, poi subito rimbalzata sul web. Cosa è accaduto nel dettaglio? Poco prima della messa in onda del programma di Rai Due, Bianca è apparsa in tv dando l’appuntamento agli spettatori. Solo che, finito il messaggio, pensava di non essere più in onda, così si è sentita una sua battuta decisamente intima mentre parlava con alcune collaboratrici dello show.

Bianca Guaccero: doppia gaffe

“Dai, ragazze, ditemi come si fa a igienizzare la pass**ra”, è stata l’esternazione pepata della tuttofare pugliese. Intercettata dunque da Staffelli, la Guaccero ha replicato con il sorriso sulle labbra: “Mi sono sentita un po’ sgamata […] siamo un gruppo di lavoro che sta insieme 24 ore al giorno, tutti i giorni, da due anni.

E andando a nero ero convinta che non fossi stata ascoltata da tutta l’Italia, ma solo dalle mie amiche presenti”.





Come se ciò non fosse abbastanza, la presentatrice si è resa protagonista di un’ulteriore figuraccia, questa volta in presenza dell’inviato del noto tg satirico di Canale 5. La 39enne di Bitonto ha infatti continuato dicendo di aver cercato di “tirar su” i telespettatori visto il particolare momento emergenziale. Staffelli ha quindi subito preso la palla al balzo per far notare come avesse involontariamente creato un doppio senso. Capita l’antifona, l’attrice è scoppiata in una grassa risata, accettando di buon grado anche questa nuova debacle.