Cristina Marino ha condiviso il primo scatto di sua figlia, Nina Speranza, avuta insieme a Luca Argentero.

Lo scorso 20 maggio Cristina Marino e Luca Argentero sono diventati genitori della piccola Nina Speranza. I due hanno dato l’annuncio della nascita della bambina con grande entusiasmo, e questa volta l’attrice ha mostrato per la prima volta la piccola ai fan.

Cristina Marino: la prima foto della figlia

Con enorme gioia Cristina Marino e Luca Argentero hanno annunciato via social la nascita della loro piccola, Nina Speranza. “Arrivare davanti alla porta di casa e trovare un giardino di fiori, entrare dentro casa e trovare una serra…ricevere tutti i vostri messaggi pieni di affetto! Grazie di cuore, Nina ha avuto un benvenuto alla vita ricco di amore”, aveva scritto l’attore, mentre la sua compagna si era limitata a scrivere “Noi”, postando un tenero scatto delle loro mani insieme a quelle della piccola Nina. Questa volta l’attrice ha condiviso con i fan una foto della piccola Nina a soli 7 giorni dalla sua nascita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino) in data: 28 Mag 2020 alle ore 3:29 PDT







In tanti hanno commentato la foto con messaggi d’affetto per la coppia e per la nuova piccola arrivata in casa Argentero.

Entrambi gli attori hanno affermato di volere una famiglia numerosa e il loro amore è stato finalmente consacrato dall’arrivo di Nina Speranza. Durante l’estate 2019 l’attore ha regalato a Cristina Marino uno splendido anello, e in tanti si chiedono se presto i due convoleranno anche a nozze.