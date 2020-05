Diana Del Bufalo, lo sfogo: “Giudiconi nullafacenti”

Diana Del Bufalo si sfoga contro gli haters che l'hanno presa di mira, ma poi cancella il post.

In un lungo post via social Diana Del Bufalo si è sfogata contro gli haters che l’avrebbero presa di mira giudicando continuamente le sue azioni. Senza spiegazioni l’attrice ha poi cancellato il suo messaggio al vetriolo.

Diana Del Bufalo: lo sfogo

Come molte altre celebrità anche Diana Del Bufalo è spesso vittima degli haters, ma questa volta l’attrice non ha voluto lasciar correre la cosa e infatti ha scritto una replica al vetriolo: “Voi non sapete niente della mia vita. Non sapete se faccio beneficenza o se non la faccio. Non sapete se sono altruista o se sono una st**nza egoista. Non sapete niente! La beneficenza si fa in silenzio? Ah si? Però quando la si mostra rompete il ca**o e viceversa! Avete stufato di sparare a zero su chi non conoscete. Giudiconi nullafacenti”, ha scritto la Del Bufalo, che poi ha inaspettatamente cancellato il messaggio.





Dopo la storia naufragata con Paolo Ruffini (a suon di recriminazioni reciproche) sembra che l’attrice si sia legata a Edoardo Tavassi. Sui social Diana Del Bufalo ha sempre preferito mantenere la massima riservatezza sulla sua vita privata, ma dopo la rottura dal conduttore toscano (sembra causata da un tradimento da parte di lui) si era sfogata affermando di aver scelto di seguire un percorso di psicoterapia per superare la situazione.

Sui social in tanti tra i fan le avevano mostrato la loro solidarietà, e oggi sembra che – polemiche escluse – finalmente l’attrice abbia ritrovato il suo naturale buonumore. Ruffini ha chiesto scusa pubblicamente, ma sembra che i due abbiano chiuso definitivamente i rapporti.