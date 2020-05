La bellissima Elenoire Casalegno ha postato un nuovo messaggio alquanto strano, che riguarda una scelta che cambierà la sua vita

Elenoire Casalegno è solita tenere compagnia a molti italiani con la sua trasmissione Vite da copertina su Tv8, in compagnia del frizzante Giovanni Ciacci. Si tratta di un programma divertente, che aiuta il pubblico a distaccarsi per qualche minuto dai problemi quotidiani. Per tale motivo, sono molti gli ammiratori che la seguono in tv, dove sono abituati a vedere la loro beniamina sempre allegra e sorridente.





Elenoire Casalegno: messaggio profondo

A contribuire all’immagine di donna spensierata ci sono anche i contenuti postati sul profilo Instagram della bellissima Elenoire Casalegno. Tuttavia nelle scorse ore l’ex fiamma di Vittorio Sgarbi ha condiviso un momento di riflessione più profondo. Esso ha di fatto rivelato molto della sua personalità: eccolo dunque nella sua interezza.