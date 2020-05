Giulia De Lellis, scenata di gelosia a Damante? L’indiscrezione

Giulia De Lellis ha fatto una scenata ad Andrea Damante? Sembra che l'influencer abbia scoperto un gesto imperdonabile da parte del fidanzato.

Tra Giulia De Lellis e Andrea Damante a quanto pare la gelosia sarebbe alle stelle: l’influencer ha deciso di tentare un’altra volta a stare insieme al Dj Veronese con cui aveva iniziato a frequentarsi a Uomini e Donne. I due sono tornati insieme durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus e Giulia ha confessato di aver perdonato a Damante tutti i suoi vecchi tradimenti.

Giulia De Lellis gelosa di Damante?

Secondo indiscrezioni Andrea Damante avrebbe messo un like su Instagram a Sara Croce, una delle sue presunte ex del periodo in cui lui e Giulia De Lellis sono stati separati. Il gesto del fidanzato non sarebbe sfuggito all’influencer, che si sarebbe sfogata con una scenata di gelosia per quanto accaduto. L’indiscrezione non è stata confermata da Giulia De Lellis, che al momento ha preferito non fornire ulteriori dettagli sul suo ritorno di fiamma con Andrea Damante.





I due sono tornati a mostrarsi insieme a sorpresa durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus. Nell’anno in cui sono stati separati lei ha iniziato una storia che sembrava destinata a durare con Andrea Iannone, lui è stato paparazzato con diverse ragazze, ma con nessuna di loro ci sarebbe stato qualcosa di serio. Giulia De Lellis ha dichiarato che prima di parlare pubblicamente del suo rapporto con Andrea dovrà essere certa dei suoi sentimenti per il Dj Veronese. Dopo la quarantena a Pomezia l’ex gieffina lo ha raggiunto a Milano, e i due si sono concessi una gita in barca sul lago di Como. Come procederà la liaison ora che pare che siano ricominciati i problemi di fiducia tra i due?