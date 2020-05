Kate e la Regina, i capelli perfetti in quarantena: il loro segreto

Come hanno fatto Kate Middleton e la Regina Elisabetta a sfoggiare sempre capelli perfetti in quarantena? Svelato i loro segreti.

Nonostante abbiano dovuto provvedere da sole alla propria acconciatura durante la quarantena imposta per l’emergenza Coronavirus, la duchessa Kate Middleton e la Regina Elisabetta hanno sempre sfoggiato delle chiome praticamente perfette. Quale sarà il loro segreto?

Regina Elisabetta e Kate Middleton: i capelli

Nelle dirette social Kate Middleton ha sfoggiato principalmente due tipi di acconciature: una classica, con i capelli raccolti sopra la nuca, facile da realizzare anche da soli e che sicuramente è in grado di “nascondere” i difetti di una piega non fatta. E per finire delle “onde” che probabilmente la duchessa ha cercato di fare da sola con piastra e mollette, ottenendo un risultato piuttosto soddisfacente.

La Regina, che sfoggia capelli di un bianco perfetto e che non ha bisogno di tinte, invece si sarebbe aiutata con i suoi preziosi foulard, i quali le permetterebbero di mantenere i capelli in ordine anche senza l’aiuto di un personal hair stylist.

Del resto la sovrana sta vivendo la quarantena con protocolli di massima sicurezza per preservare la sua salute: quest’anno ha compiuto 94 anni, e dopo che suo figlio Carlo è risultato positivo al Coronavirus in molti hanno temuto per le condizioni di salute della sovrana. Sembra che, a causa dell’emergenza, la decisione potrebbe decidere di rinunciare addirittura alla Corona in favore di suo figlio Carlo.