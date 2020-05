La popstar australiana Kylie Minogue ha deciso di condividere con i follower uno scatto del passato in occasione del suo 52° compleanno

Kylie Minogue ha appena compiuto i suoi primi 52 anni, portati a onor del vero davvero magnificamente. Per celebrare questo importante traguardo, la popstar australiana ha deciso di regalare ai suoi fan di Instagram uno scatto dal sapore decisamente amarcord. Si tratta infatti di una foto in bianco e nero dove appare sorridente da bambina e con delle deliziose treccine a incorniciarne il simpatico visetto. La cantante ha poi accompagnato l’immagine con delle sentite parole di ringraziamento per tutti i messaggi di auguri ricevuti. Nel mentre, l’interprete di You out of My Head ha personalmente festeggiato lanciando il suo nuovo brand vinicolo.

Kylie Minogue, splendida a 52 anni

Per brindare ai suoi 52 anni la popstar avrà infatti certamente stappato una delle sue bottiglie di vino rosé. In occasione del suo compleanno, l’artista australiana naturalizzata britannica ha infatti lanciato anche il suo personale marchio, dopo essersi completamente innamorata dei vini provenzali nelle lunghe registrazioni a Nashville.

Kylie Minogue ha infatti confezionato proprio nella leggendaria capitale della musica country il suo ultimo disco dal titolo Golden, uscito nel 2018.