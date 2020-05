La vita privata di Maria De Filippi è notevolmente cambiata durante l’emergenza sanitaria da coronavirus: le parole della signora di Mediaset

Il coronavirus ha decisamente cambiato la vita di tutti gli italiani, compresi anche i Vip del mondo dello spettacolo e non solo. Tra loro vi è anche Maria De Filippi, che in una recente intervista ha voluto parlare del proprio approccio verso l’emergenza, allo scopo di fronteggiare il più possibile un ulteriore contagio. “Prendiamo tutte le precauzioni. Al lavoro siamo tutti con le mascherine e manteniamo le distanze […]. A casa è tutto disinfettato con l’alcol […] per la cena si sta allo stesso tavolo, ma lontani”. Così ha dunque fatto sapere il noto volto di Canale 5, riferendosi chiaramente ai pasti serali con il coniuge Maurizio Costanzo.

Maria De Filippi, il rapporto col coronavirus

Nonostante Queen Mary abbia dunque cambiato la struttura di quasi tutte le sue trasmissioni, l’emergenza da Covid-19 non ha tuttavia impedito il regolarmente svolgimento dei format di punta di casa Mediaset.

Per esempio Amici è andato in onda con puntualità fino alla puntata finale, allo scopo di garantire al pubblico da casa l’intrattenimento necessario ad alleviare la quarantena.





Anche Uomini e Donne, dopo un iniziale periodo di sospensione, è tornato ad andare in onda su Canale 5 al solito orario pomeridiano. Dame e cavalieri stanno infatti continuando a conoscersi in trasmissione, ovviamente anche lì con tutte le dovute precauzioni. Nei momenti in cui i protagonisti si avvicinano per un ballo o per stringersi la mano, vendono infatti porti loro mascherine e guanti. In questo modo Maria De Filippi assicura il rispetto di tutte le norme igieniche suggerite dai regolamenti governativi per contrastare il coronavirus.