Volano scintille tra Marina La Rosa e Soleil Sorge: le due se ne sono dette di tutti i colori via social.

Tra Marina La Rosa e Soleil Sorge non corre buon sangue fin dai tempi in cui entrambe hanno preso parte a L’Isola dei Famosi. L’ex Gatta Morta del primo Grande Fratello è tornata a parlare dei suoi rapporti con l’influencer e contro di lei ha lanciato qualche frecciatina al vetriolo. Soleil non ha perso occasione per replicare.

Marina La Rosa e Soleil: lo scontro

Non è stata tenera nei confronti di Soleil Sorge Marina La Rosa, che via social ha definito l’ex fidanzata di Jeremias “Una st***nza” e “Un dito su per il c**o”. A quanto pare l’ex Gatta Morta non avrebbe dimenticato le loro schermaglie a L’Isola dei Famosi, e infatti secondo lei proprio Soleil avrebbe reso quell’esperienza insopportabile: “Ha reso invivibile e impraticabile quell’esperienza. Secondo me è recuperabile perché è molto giovane. È str…za, sembra proprio incattivita. Sembra che la vita le abbia fatto qualcosa di brutto. Parlare con lei è impossibile”, ha affermato. A riprova del fatto che per lei Soleil non sarebbe una piacevole frequentazione, Marina La Rosa avrebbe seguito anche la sua partecipazione a Pechino Express, che avrebbe finito col confermare la sua opinione sulla giovanissima influencer.





Sempre a mezzo social Soleil non ha mancato di replicare, e contro Marina La Rosa ha scritto: “Con una vipera davanti non si potrebbe essere altrimenti… Ma deve saperne parecchio di cose lassù se parla così spesso”. E ha aggiunto: “Chi è l’incattivita che dopo un anno ancora cerca brighe nonostante sia finita nel dimenticatoio #getalife”. Come andrà a finire tra le due?