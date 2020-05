Paola Di Benedetto si mostra senza segreti via social: l'influencer ultimamente sarebbe stata colpita da un fastidioso problema al viso.

Paola Di Benedetto ha mostrato ai fan un problema che avrebbe sviluppato alla pelle del viso: la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip si è mostrata con della crema sul mento e ha rivelato ai fan cosa le sarebbe successo.

Paola Di Benedetto: il problema al viso

La fidanzata di Federico Rossi, Paola Di Benedetto, ha svelato ai fan di avere un piccolo problema al viso: da qualche tempo l’influencer sarebbe stata colpita da alcuni brufoletti che le comparirebbero in particolar modo nella zona del mento. In tanti le hanno fatto notare che forse il problema sarebbe legato alla mascherina anti-Covid, ma l’influencer ha ribattuto che secondo lei potrebbe trattarsi di una reazione allergica o di qualche prodotto sbagliato per la sua pelle. . “Sarà qualche prodotto che sto usando o forse un’allergia. Dovrei rifare una visita allergologica”, ha detto ai suoi fan dei social la vincitrice del GF Vip 2020.





Paola Di Benedetto non è l’unica ad aver condiviso con i fan i suoi problemi alla pelle: anche Giulia De Lellis in passato ha confidato ai suoi followers di aver avuto qualche problema di acne e di averlo risolto solo grazie a una dieta equilibrata e una corretta beauty routine. In entrambi i casi i fan hanno lodato le due influencer per aver parlato dei loro problemi senza imbarazzo, e per essersi mostrate al naturale via social. Spesso Paola Di Benedetto ha confessato ai suoi fan anche i prodotti che avrebbe utilizzato per ottenere una pelle perfetta, e in tanti sono stati entusiasti di riceve i preziosi consigli dell’influencer.