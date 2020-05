Spunta una clamorosa segnalazione su Giovanna Abate e l’Alchimista: ecco cosa è emerso sui due protagonisti di Uomini e Donne

L’Alchimista è diventato il vero protagonista delle ultime puntate di Uomini e Donne. Da quando ha iniziato a corteggiare Giovanna Abate, il giovane mascherato è infatti riuscito a conquistare l’attenzione di tutti e primariamente quella della dama. La stessa Giovanna infatti, in più di un’occasione, ha ammesso di sentirsi confusa in merito alla sua scelta finale. Nel mentre, si era sempre più curiosi di conoscere il vero volto del corteggiatore, che si è poi finalmente svelato nella sua reale identità.

Davide Basolo è dunque il vero nome dell’Alchimista, sul quale adesso è spuntata una clamorosa segnalazione. A renderla nota è stata la blogger Deianira Marzano sul suo canale social, che ha voluto condividere lo scoop con tutti i suoi follower.

Giovanna e L’Alchimista: segnalazione sconvolgente

Da come si intuisce chiaramente dalle parole della Marzano, pare dunque che la nota influencer sia a conoscenza di una notizia clamorosa su Giovanna e L’Alchimista.

Secondo quanto emerso, sembra che i due protagonisti di Uomini e Donne si conoscessero già prima di partecipare al dating show mariano. Addirittura pare che si frequentassero già da ragazzi, anche se per il momento non è chiaro se tale informazione sia vera oppure no. Precisiamo infatti che si tratta solo di un rumors, mentre si attendono ulteriori sviluppi in merito.





Nel mentre, sappiamo che Davide Basolo ha 34 anni ed è nato a La Spezia. Di professione fa il bartender e nel 2019 è diventato il responsabile di un noto locale di Formentera. Della sua famiglia e della sua vita privata non si sa invece quasi nulla. Anche sul suo canale social non sono infatti presenti informazioni di questo genere, visto anche che il profilo è privato.