Le più popolari coppie vip mamma-figlia che conquistano il grande schermo e le copertine di tutto il mondo.

Molti figli delle star hanno scelto di seguire le orme dei propri genitori facendosi spazio nel mondo dello spettacolo e divenendo altrettanto famosi. Non sono poche le coppie vip mamma-figlia che attualmente stanno conquistando le copertine più ambite riscuotendo molta popolarità.





Le coppie vip mamma-figlia

Alcune figlie d’arte hanno deciso di trovare il successo in campo poco diverso da quello della propria madre, come è accaduto, ad esempio, a Kendall Jenner, la quale ha preferito le passerelle internazionali di moda al mondo della televisione scelto da Kris. Altre, invece, hanno cercato di diventare celebrità seguendo la stessa carriera delle madri, come Amanda Sandrelli o Gwyneth Paltrow. Anche Michelle Hunziker è mamma di una giovane celebrità: la showgirl svizzera, infatti, è orgogliosissima di Aurora, la figlia nata dalla sua relazione con il cantante Eros Ramazzotti, la quale da qualche anno si sta facendo conoscere sul piccolo schermo come conduttrice televisiva.

Michelle Hunziker-Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti si sta facendo spazio nella televisione italiana. Ha partecipato a diversi programmi, tra cui il Daily di X Factor.

Meryl Streep-Mamie Gummer

Mamie Gummer è la figlia della nota attrice americana Meryl Streep. La giovane star ha studiato Comunicazione e Teatro all’Università Northwestern e ha già preso parte a diversi film, ‘L’imbroglio‘ e ‘Un amore senza tempo‘.

Lisa Bonet-Zoe Kravitz

Zoe Kravitz, figlia dell’attrice Lisa Bonet e del cantante Lenny Kravitz, ha deciso di seguire le orme di entrambi i genitori.

Melanie Griffith-Dakota Johnson

Oltre ad essere una famosa modella, Dakota Johson, figlia di Melanie Griffith, ha anche intrapreso, come la madre, la carriera di attrice recitando nella trilogia ‘Cinquanta sfumature‘ e in altri film hollywoodiani.