Bianca Atzei si è mostrata con un nuovo incredibile look, dando anche un annuncio a sorpresa ai suoi follower sui social

Bianca Atzei è sempre molto attiva sul suo canale Instagram, dove vanta un sacco di sostenitori. La cantante non perde pertanto occasione per comunicare e interagire con loro, come è successo con il suo ultimo scatto pubblicato poche ore fa. Grande a un’incantevole foto, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha così palesato il suo inedito cambio di look, che riguarda principalmente i suoi capelli. Cosa avrà dunque fatto la bellissima artista? Nel mentre, accanto al suo nuovo look, l’ex compagna di Max Biaggi non ha potuto fare a meno di comunicare anche uno spettacolare annuncio a sorpresa. Ecco dunque di che cosa si tratta nel dettaglio:

Bianca Atzei stratosferica

Come è chiaramente visibile dalla foto, Bianca Atzei non ha più i capelli castani, ma ha deciso di applicare alla sua chioma una leggera schiaritura, che le sta divinamente.

Quello che tuttavia ha catturato l’attenzione dei fan è stato altro. Stando a quanto si legge nella didascalia a corredo della magnifica immagine, il cambio look pare sia stato fatto per una causa ben precisa. La cosa resta per il momento misteriosa, ma le parole della bella Bianca hanno tutta l’aria di uno splendido annuncio per il futuro imminente dell’artista. Non resta dunque che attendere chiarimenti e novità in merito a questa “bomba in arrivo”.