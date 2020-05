Carolyn Smith ha raccontato di essere stato costretta a fare un sacrificio: ecco a cosa si riferiva l'ex giudice di Ballando con le Stelle

Per via dell’emergenza sanitaria da coronavirus, anche la 15° edizione di Ballando con le Stelle è stata rinviata a data da destinarsi. Secondo tuttavia le prime indiscrezioni, Milly Carlucci e la sua band dovrebbero tornare in onda a settembre. Nel mentre, nonostante lo stop forzato, la presidentessa di giuria Carolyn Smith è sembra piena d’impegni.

Carolyn Smith, duro “sacrificio”

Anche durante il lockdown, la simpaticissima coreografa americana è sempre rimasta a stretto contatto con i suoi fan, ideando anche un nuovo format dal titolo Sensual Dance Fit. Si tratta nello specifico di un programma per rimanere in forma e allo stesso tempo danzare divertendosi. La donna non ha specificato quali siano i suoi ultimi impegni professionali, tuttavia nel suo ultimo video su Instagram ha affermato di dover fare “un sacrificio” per lavoro. Nel post in questione, che riproponiamo qui sotto, la Smith si trovava in un luogo incantevole con alle spalle il mare punteggiato di barche.

Per vedere la prossima stagione di Ballando con le Stelle bisognerà dunque aspettare ancora un po’. Se la situazione emergenziale lo permetterà, il fortunato format di Rai Uno potrebbe però tornare già a partire dal prossimo autunno. In attesa di ciò, Carolyn Smith ha voluto festeggiare la ripartenza del suo programma social dedicato al benessere e al fitness, sfoggiando peraltro una forma smagliante.