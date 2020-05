Caterina Balivo lascia Vieni da Me: “Mi mancherete”

Caterina Balivo ha detto addio a Vieni da Me: l'annuncio della conduttrice ha lasciato i suoi fan senza parole.

Per settimane si sono rincorse indiscrezioni a proposito del suo presunto addio di Caterina Balivo a Vieni da Me, e alla fine la conduttrice aveva affermato di essere tornata dopo il lock down per l’emergenza Coronavirus e di essere pronta a portare positività nella casa degli italiani. A sorpresa però, la conduttrice deve aver cambiato idea, e ha annunciato il suo addio al programma.

Caterina Balivo lascia Vieni da Me

Dopo oltre 15 anni di onorato servizio Caterina Balivo ha detto addio al salotto televisivo di Vieni da Me, e per il momento sembra che non ci siano altri progetti per lei nell’immediato futuro. “Questa per me è l’ultima puntata, sono trascorsi 15 anni da quando vi dico buon pomeriggio.. Ogni volta sono riuscita, con meravigliosi compagni di viaggio, a portare la nave in porto attraversando mari difficili, molto difficili.(…) E questi momenti così dolorosi per tutti, mi hanno insegnato a dare il giusto peso alle cose e quindi a trovare il coraggio di lasciare un porto prestigioso e sicuro come questo”, ha scritto la conduttrice a mezzo social.

Sembra che l’emergenza Coronavirus abbia fatto capire alla conduttrice di voler trascorrere più tempo in famiglia, coi suoi figli, e forse alla base del suo addio ci sarebbero anche problemi organizzativi casa-lavoro (visto che, per sua stessa ammissione, nel pieno dell’emergenza suo marito si sarebbe trasferito in un’altra casa per evitare che entrambi potessero ad esempio essere positivi al virus nello stesso momento, senza potersi occupare dei figli).

In tanti sono rimasti scioccati dall’annuncio della conduttrice che oggi e amici e colleghi le hanno espresso il loro affetto via social dopo il suo annuncio.