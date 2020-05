Cristiano Malgioglio ha deciso di svelare nuovi dettagli intimi sulla sua vita di coppia con il giovane compagno turco

Sappiamo bene come Cristiano Malgioglio tenga molto alla propria privacy. Fino a oggi non si è infatti mai mostratoin pubblico insieme al suo giovane compagno. Tuttavia, in una recente intervista, il cantautore siculo ha voluto parlare del suo fidanzato, rivelando che ha 38 anni e che con lui ha intenzione serie. Per sua stessa ammissione, il paroliere non è mai stato fedele nelle sue precedenti relazioni sentimentali. Ora però, come da lui confermato, la situazione pare essere differente.

Cristiano Malgioglio: intimità inedite

La prima cosa che Malgioglio vuole fare quando la situazione emergenziale lo permetterà sarà quella di andare a fare una gita fuori porta con un treno a vapore insieme alla sua dolce metà. Purtroppo, al momento, i due non vivono insieme, pertanto l’ex gieffino si è trovato a commentare la possibilità di un eventuale tradimento.

“A letto viene sempre e solo con me. Lo seduco con della cioccolata fondente e con un po’ di piccante. La faccio io”.





Intervistato dunque dal magazine di Alfonso Signorini, Cristiano Malgioglio ha svelato poi qualche chicca intima sul suo attuale compagno. Il 38enne è un nutrizionista e gestisce inoltre una palestra insieme al fratello nel centro di Istanbul, in Turchia. L’artista nostrano, sempre parlando del fidanzato, ha inoltre rivelato che quest’ultimo non sapeva nemmeno chi fosse. “Ricordo che le prime sere restava spiazzato quando vedeva che tutti mi osservavano. Poi ha scoperto la verità, ma non si è scomposto minimamente”. Il 75enne di Ramacca ha infine concluso con una battuta, nel suo solito stile: “Mica sono Amanda Lear, che ha chiuso da un pezzo la sua boutique! Il mio atelier, per fortuna, non è ancora fallito”.