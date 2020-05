Giovanna e Davide Basolo si conoscevano già? La smentita

Giovanna Abate e Davide Basolo si conoscevano già da prima di entrare a Uomini e Donne? Un amico smentisce la notizia.

Da tempo circola la voce secondo cui Giovanna Abate e il corteggiatore nascosto dietro la maschera di Alchimista si conoscessero già o che addirittura fossero già stati insieme prima di entrare a Uomini e Donne. A smentire la notizia sarebbe stato un amico proprio di Davide Basolo, alias Alchimista.

Davide e Giovanna si conoscevano? La smentita

Non ci sarebbe stata nessuna frequentazione tra Giovanna Abate e Davide Basolo prima del loro ingresso a Uomini e Donne. La coppia si è conosciuta via chat e poi, dopo settimane d’attesa in cui Basolo ha sempre sfoggiato una maschera, è finalmente stata svelata l’identità del corteggiatore, che ha tenuto tutti col fiato sospeso. A quanto pare dunque tra lui e Giovanna ci sarebbero tutte le carte in regola per una nuova liaison, e insieme ad Alessandro Graziani e Sammy Hassan sembra proprio che Basolo dovrà conquistare il cuore di Giovanna almeno quanto gli altri due rivali.

Finora la ragazza sembrava molto presa da Alchimista, forse proprio per via della sua identità nascosta dalla maschera.





In tanti via social avevano già individuato Basolo grazie ai suoi tatuaggi, e poi finalmente Giovanna gli ha tolto la maschera a Uomini e Donne. Sicuramente lui e Sirius – alias Nicola Vivarelli – sono due dei personaggi che hanno catturato di più l’attenzione durante questa nuova edizione. Nicola sta corteggiando Gemma Galgani nonostante l’enorme differenza d’età, ma anche Valentina Autiero ha messo gli occhi sul bel cavaliere.