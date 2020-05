L'ex professore di canto di Amici Luca Pitteri ha sposato una ex allieva del noto talent di Canale 5: i due hanno anche un figlio

Il popolare talent Amici di Maria De Filippi non è solo un’importante vetrina per i nuovi artisti. Tra i banchi e i corridoi della scuola più nota d’Italia sono infatti nate molte passioni nonché amori travolgenti, spesso tutt’oggi viventi. Nel corso degli anni sono sbocciati decine di flirt tra gli alunni, molti dei quali di nascosto dalle telecamere. Ma anche tra professionisti e ballerini si sono accesi fuochi incredibili, come quello tra Valentin e Francesca.

Ex prof sposato con un’alunna

Probabilmente, ad ogni modo, la storia che ha fatto maggiormente scalpore è quella tra la professoressa Veronica Peparini e l’allievo Andreas Muller. Se tuttavia pensate che questa sia l’unica relazione tra prof e alunno vi sbagliate alla grande. Anche l’ex maestro di canto Luca Pitteri ebbe infatti una storia d’amore con Monica Hill, poco dopo la fine della prima edizione di Saranno Famosi.

I due si sono poi lasciati, ma ora l’ex prof di Amici sta insieme a un’altra ex allieva del noto programma di Canale 5.

Si tratta per la precisione di Brigida Cacciatore, cantante della 5a edizione dello show mariano nonché giudice di All Together Now. Luca e Brigida si sono anche sposati e hanno un bambino. Nel corso di una recente intervista, il vocal coach 58enne ha ammesso di aver trovato l’amore. “Ho conosciuto Brigida, una cantante straordinaria, con materiale umano, tecnico e artistico davvero molto elevato. Adesso è mia moglie, oltre a essere la madre di mio figlio Gioele”.