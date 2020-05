Un recente scatto apparso sui social immortala una Naomi Campbell dal fisico stratosferico a 50 anni compiuti

A 50 anni compiuti, Naomi Campbell si conferma come una della donne più belle del pianeta. La top model britannica, nota anche come la Venere Nera, ha infatti da poco compiuto i fatidici cinquanta, così Valentino l’ha voluta omaggiare con una serie di scatti pubblicati su Instagram. In essi la si vede letteralmente come mamma l’ha fatta, seduta nella metropolitana di New York completamente deserta.

Naomi Campbell, bellezza senza tempo

Il servizio fotografico non si riferisce ad ogni modo all’emergenza sanitaria da coronavirus. Esso è stato infatti realizzato a febbraio dello scorso anno, nonostante l’impatto di vederlo ora sia reso ancor più forte dal periodo storico che stiamo vivendo. Maggiore scalpore ha suscitato tuttavia la foto inedita postata sui social da Pierpaolo Piccioli. L’immagine del direttore creativo del brand italiano ritrae infatti la modella completamente nuda, coperta solo da un’iconica borsa firmata Valentino.

Lo scatto ha mandato in tilt i moltissimi fan della Venere Nera, che anche a mezzo secolo d’età si difende ancora egregiamente!