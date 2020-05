Paola Di Benedetto ha confessato di aver combattuto contro una grave acne per un problema ormonale sorto dopo l'Isola dei Famosi

Paola Di Benedetto ha recentemente confessato di aver avuto un grave problema alla pelle dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Si tratta nello specifico di un’acne molto feroce, che l’ha fatta preoccupare non poco, soprattutto durante il red carpet del Festival di Venezia. Grazie all’aiuto di una brava truccatrice e alle giuste luci, è tuttavia riuscita a coprire ogni possibile difetto, anche se ciò non significa aver risolvere il problema una volta per tutte.

Paola Di Benedetto: confessioni sull’acne

La novella vincitrice del Grande Fratello Vip 4 ha però deciso di condividere questa storia del suo passato. Ha infatti raccontato ai propri follower di Instagram la guerra che combatte quotidianamente con i brufoli, alla stregua di tanti suoi seguaci. “I miei brufoli non si vedono perché sono truccata e uso i filtri.

Avevo sempre quell’acne leggera che mi infastidiva molto […]. Sono andata dal ginecologo e mi ha prescritto la pillola. Dopo qualche tempo il problema è andato a diminuire, fino a quando i brufoli sono del tutto spariti”.





Dopo la decisione di Emma Marrone di tornare bionda, ecco che Paola Di Benedetto sembra aver invece trovato la soluzione all’acne, ossia laser e pillola anticoncezionale. “Sono diversi anni che prendo la pillola anticoncezionale, ma il problema dei brufoli più grave si era presentato due anni”. All’Isola dei Famosi, infatti, l’ex Madre Natura decise di interrompere l’assunzione del farmaco, tuttalpiù che per via del forte dimagrimento e della dieta povera le si era bloccato anche il ciclo. Lì capì che si trattava di un problema ormonale e appena tornata in Italia si rivolse a un medico.