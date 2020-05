Raffaella Fico ha sedotto i fan dei social con uno scatto in bikini: la showgirl ha messo in mostra le sue grazie senza un filo di trucco.

Raffaella Fico ha sedotto i fan dei social con uno scatto a dir poco bollente: la showgirl si è mostrata con uno striminzito bikini leopardato, senza trucco e inquadrandosi dall’alto. La foto ha fatto il pieno di like sui social.

Raffaella Fico: lo scatto in bikini

Un “buongiorno” incandescente quello dato da Raffaella Fico ai suoi fan via social: la showgirl si è mostrata con un sensuale bikini riprendendosi dall’alto, e mettendo in mostra il suo fisico scultoreo. I fan dei social hanno riempito la foto di complimenti e in tanti hanno lodato la bellezza della modella.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella) in data: 28 Mag 2020 alle ore 12:58 PDT







Ovviamente non sono mancate anche le critiche, e c’è chi ha accusato come sempre Raffaella Fico di aver abusato della chirurgia plastica. La showgirl si è mostrata spesso durante i suoi allenamenti in palestra e in passato ha ricevuto commenti d’apprezzamento anche dal suo ex, Mario Balotelli, con cui si vociferava che avesse riallacciato i rapporti.

I due hanno avuto insieme una figlia, ma quanto al presunto ritorno di fiamma Raffaella Fico ha sempre smentito l’indiscrezione. La modella ha avuto una lunga relazione con l’imprenditore Alessandro Moggi con cui si vociferava che molto presto sarebbe convolata a nozze: la relazione sarebbe naufragata a un passo dall’altare, ma nessuno dei due ha rivelato i motivi dietro la rottura. Oggi sembra che non ci sia nessuno di speciale nel cuore della showgirl, che continua a dedicarsi totalmente a sua figlia Pia.