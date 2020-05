A quanto pare i dubbi su Gemma e Nicola aumentano ogni giorni di più. Nella puntata del 29 maggio sembra che Tina se la prenderà col cavaliere.

Anticipazioni 29 maggio

Che tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non corresse buon sangue è cosa nota, e sembra che l’opinionista abbia preso in particolare antipatia il nuovo aitante cavaliere della dama torinese: Nicola Vivarelli. Per Tina è chiaro che il 26enne stia prendendo in giro l’over 70enne Gemma, e secondo lei manca sempre di meno al momento in cui darà forfait. Sembra che nella puntata del 29 maggio verrà anche svelato un’importante retroscena: Gemma avrebbe chiesto al cavaliere quanti profili abbia su Instagram, segno che probabilmente la dama ha incominciato a dubitare di lui.





Per il momento Valentina Autiero ha mostrato interesse per il giovane, ma lui non si è detto disponibile a darle il numero di telefono e a quanto pare starebbe continuando a tenere Gemma sospesa nell’indecisione. Al centro della puntata del 29 maggio ci saranno anche Aurora, Giordano e Roberta Di Padua, ma è chiaro che ormai orecchie e occhi di tutti son concentrati esclusivamente su Sirius. Dopo le indiscrezioni da parte delle sue ex fidanzate sulla questione è intervenuto anche Giorgio Manetti, e i fan si chiedono se davvero Gemma possa accettare di essere corteggiata da un ragazzo tanto più giovane di lei. Tina riuscirà a farle cambiare idea?