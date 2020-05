Elena Sofia Ricci ha detto la sua in merito a un'eventuale seconda stagione di Vivi e lascia Vivere.

Elena Sofia Ricci ha parlato dell’eventualità in cui si farà una seconda stagione di Vivi e lascia Vivere, la fiction di Pappi Corsicato e Monica Rametta che quest’anno ha riscosso grande successo sul piccolo schermo. La serie sarebbe stata pensata per un’unica stagione, ma la risposta positiva del pubblico potrebbe aver fatto sperare i fan in una seconda nuova stagione.

Elena Sofia Ricci: la fiction

Non è detto che ci sarà una seconda stagione di Vivi e lascia Vivere, e almeno per il momento sembra che non sia nell’aria l’ipotesi di vederla molto presto. Elena Sofia Ricci ha confessato di essere impegnata per i prossimi 3 anni, inoltre ha dichiarato che secondo lei alcune serie tv non avrebbero motivo di continuare solo per assecondare l’ottima risposta da parte dei fan.

“Mi sembra un po’ prematuro parlare della seconda. A volte, per continuare a soddisfare le richieste del pubblico, si allungano delle serie che non hanno più niente da dire. Storie come questa o come I Cesaroni, vanno lasciate perché se hanno esaurito quello che avevano da dire, faccio un cattivo lavoro ad allungare la minestra”, ha detto l’attrice, che però ha preferito glissare con un “vedremo” a proposito dell’eventualità che si faccia davvero una seconda stagione.





Elena Sofia Ricci ha dichiarato di non essere un’appassionata delle serie esageratamente lunghe e infatti, nonostante in tanti abbiano chiesto una nuova stagione de I Cesaroni, l’attrice è tornata solo sporadicamente nelle ultime stagioni della serie. Il prossimo anno a quanto pare sarà di nuovo impegnata nel ruolo di Suor Angela per Che Dio ci aiuti.