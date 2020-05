Uscite le voci di un presunto tradimento di Stefano De Martino a Belen, i fan si sono scatenati contro il ballerino napoletano.

Continuano i rumors intorno alla presunta crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez che avrebbe portato alla fine del loro rapporto a causa, secondo quanto si sostiene, di un tradimento da parte del ballerino. La voce non è ancora stata confermata dalla coppia ma sono tantissimi i fan che si sono schierati da parte della showgirl argentina attaccando duramente il ballerino.

Stefano attaccato per il presunto tradimento a Belen

A far venire il sospetto sono state, oltre alla mancanza di fotografie insieme da diverso tempo, le parole di Belen durante una diretta Instagram. Questo quanto affermato dopo aver smentito un ritorno di fiamma con Iannone: “Non sono serena, anche perché non me lo aspettavo e non me ne assumo neanche la responsabilità né le colpe“. Immediato il fiume di ipotesi su cosa possa essere successo tra cui quella di un presunto tradimento da parte del napoletano.

Una possibilità che ha lasciato sconcertati gli ammiratori della coppia, che nell’ultimo post pubblicato sull’Instagram di lui gli hanno rivolto dure critiche.

“Ste ma che stai cumbinann? Nun a fa chiagnr a chell creatur“, “Dai non fare caz*ate.. siete una bellissima famiglia” sono solo alcuni dei ripetuti commenti mescolati a coloro che gli chiedono di non causare una nuova separazione, con riferimento a quella di qualche anno prima.

Alcuni utenti hanno poi cercato di far riflettere De Martino sull’importanza di non far soffrire nuovamente la (ex?) compagna e altri gli hanno chiesto di tornare da lei. “Ma torna a casa per carità, metti la testa a posto una volta per tutte! Questa sta donna è forte, non indistruttibile“, ha infatti scritto qualcuno. Per il momento da lui non è giunta alcuna dichiarazione né alcuna risposta a qualche commento. Non si esclude che presto potranno esserci rivelazioni proprio dai diretti interessati.