Ha esordito nei Kiss come rimpiazzo, poi il successo. A 70 anni è morto il chitarrista Bob Kulick. L'addio della band.

Il chitarrista Bob Kulick, “quinto” membro della band newyorkese dei Kiss, è morto all’età di 70 anni. Con i Kiss, ha suonato alcune tracce storiche, come Alive II (1978), Killers (1982) e Creatures of Night (1982).

Chi era Bob Kulick

Leggenda dell’hard rock, con le loro canzoni i Kiss hanno ammaliato il pubblico di mezzo mondo. Bob entrò nella band dopo il 1982, quando il chitarrista Ace Frehley decise di staccare dai Kiss dopo alcune divergenze con Simmons e Stanley. I membri scelsero, allora, Bob Kulick, che vi rimase fino all’arrivo di Vinnie Vincent. Bob era fratello maggiore di Bruce Kulick, storico chitarrista dei Kiss dal 1984 al 1996. Nel 2015 la band ha festeggiato 40 anni di carriera in un concerto iconico nell’Arena di Verona, parte del 40th Anniversary Tour. La città è stata l’unica tappa italiana.





Il commiato del fratello: “È morto in pace”

Il triste annuncio della morte di Bob Kulick è stato dato dal fratello Bruce: “Ho il cuore spezzato di dover condividere la notizia della scomparsa di mio fratello Bob Kulick. Il suo amore per la musica e il suo talento di musicista e produttore dovrebbero sempre essere celebrati. So che ora è in pace, accanto ai nostri genitori, e me lo vedo lassù che suona la sua chitarra più forte che mai” ha detto con la voce rotta dalla commozione.

Morto Bob Kulick, l’addio dei Kiss

Un dolore spartito anche dai membri della band, che via social hanno espresso le più sentite condoglianza per la scomparsa: “Abbiamo il cuore spezzato. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Kulick in questo momento difficile“.