Federico Quaranta torna alla conduzione dopo lunghi mesi di polemiche. Tra fine luglio ed agosto andrà in onda su Rai 1 con Linea Verde Radici.

Stando alle ultime indiscrezioni, Federico Quaranta sarebbe pronto a tornare in tv. Secondo le informazioni di Tvblog, infatti, sarà alla conduzione di Linea Verde Radici, edizione speciale di Linea Verde. Il programma dovrebbe andare in onda quest’anno tra luglio e agosto. Non appena è comparsa questa notizia, sui social sono stati tante polemiche. Il suo è un ritorno che fa molto discutere, inutile negarlo. Ricordiamo che circa un anno fa, venne sostituito da Beppe Convertini. “Oggi dopo 2 anni di lavoro intensissimo finisce un’avventura incredibile. Lascio Linea Verde per sempre. È stata un esperienza lavorativa unica per impegno, fatica, studio, spirito di abnegazione, volontà e anche risultati. Sono orgoglioso di ciò che ho fatto e felice per quel che sto già facendo”. Questo aveva dello il conduttore la scorsa estate. Adesso le cose sembrano essere cambiate.

Il direttore di Rai 1, Stefano Coletta ha riposto fiducia in lui. Quaranta vuole solo guardare avanti e si lascia il passato alle spalle. Questa edizione speciale di Linea Verde, sarà strettamente legata al Coronavirus.

Federico Quaranta torna alla conduzione

Un nuovo inizio per Federico Quaranta che, dopo circa un anno, torna in tv. Il programma dovrebbe andare in onda per dieci puntate. Inizierà tra luglio e agosto e andrà ad occupare la fascia oraria del mezzogiorno del weekend di Rai 1. Non è finita qui. Stando alle anticipazioni raccolte da Tvblog, si starebbe pensando di realizzare quattro puntate speciali, da mandare in onda, in seconda serata, nel mese di agosto. Argomento centrale sarà il turismo ai tempi del Covid-19. Con molta probabilità, si avrà modo di parlare degli effetti nel settore turistico dopo l’epidemia.

Protagonisti saranno commercianti ed esperti del settore che racconteranno le loro esperienze personali e di come si sono adattati a questa nuova situazione. Quasi con certezza l’inviata in esterna dovrebbe Manila Nazzaro.

Federico Quaranta protagonista della tv estiva

Le novità per Quaranta, che si appresta a diventare uno dei volti di punta dell’estate della Rai, non sono finite. Potrebbe andare in onda anche il prossimo autunno, con un programma che dovrebbe andare in onda nel tardo pomeriggio di ogni sabato. La tematica sarà affine a quella di Linea Verde Radici. Verrà raccontato il territorio. Quello che sembra destare problemi è la conduzione di Linea Verde. Con molta probabilità alla guida del programma ci dovrebbe essere una tra Elisa Isoardi o Nunzia De Girolamo.