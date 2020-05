Oroscopo settimanale di Paolo Fox dall’1 al 7 giugno 2020

Paolo Fox svela come varieranno i parametri di amore e lavoro per tutti i segni nel periodo settimanale dall'1 al 7 giugno: il suo oroscopo.

Paolo Fox ha reso note le sue previsioni relative all’oroscopo settimanale dall’1 al 7 giugno 2020. Qui i dettagli segno per segno.

Oroscopo settimanale Fox dall’1 al 7 giugno

Ottima settimana per i nati sotto il segno dell’Ariete, del Leone, dello Scorpione e dell’Acquario. Difficoltà invece per Gemelli e Cancro.

Ariete

Inizia una fase decisiva con Venere favorevole. Anche se questo periodo è sempre faticoso per le vicende di carattere lavorativo che sono ancora da sistemare, l’amore torna a essere protagonista della propria vita. Se nella vita professionale qualcuno ha fatto un torto, si sta progettando come prendersi la giusta vendetta.

Toro

L’amore è meno lontano di quanto si possa immaginare, anche se attorno a mercoledì bisognerà evitare qualche tensione di troppo. Le coppie che vogliono cambiare casa o pensare ad un cambiamento netto inevitabilmente hanno subito ritardi per colpa di Saturno dissonante.

Gemelli

Le giornate di inizio settimana sono un po’ polemiche e qualcuno potrebbe alzare la voce o semplicemente sentirsi colpito da chi al momento non è disponibile. Possibili tensioni anche nelle coppie solide: la parte finale della settimana è la più difficile da gestire.

Cancro

Cielo difficoltoso rispetto a quello delle ultime settimane: se ci sono state difficoltà con i parenti per questioni di proprietà, torna prepotente qualche indecisione. Per chi ha iniziato da poco un lavoro o deve riconfermarlo è una situazione al rallentatore.

Leone

In attesa delle conquiste dell’estate si può iniziare a verificare la tenuta dei nuovi rapporti. Non bisogna quindi sottovalutare gli incontri che si fanno in questo periodo e chi ha già la certezza di vivere un’amicizia intrigante potrebbe programmare qualcosa di bello anche per metà giugno.

Vergine

I problemi di lavoro e la frenesia nel risolvere le situazioni rimaste in sospeso hanno determinato difficoltà nei rapporti sentimentali e forse la necessità di prendere una pausa di riflessione. Se si tiene ad un rapporto e lo si vuole continuare, bisogna essere cauti. Intorno a mercoledì potranno esserci risvolti positivi.

Bilancia

Ora più che mai l’amore conta nella propria vita, e oltretutto la Luna è proprio in questo segno zodiacale e questo aumenterà il desiderio di amare lunedì e martedì. I rapporti più difficili sono con i segni del Capricorno e del Cancro: bisogna dare tempo al tempo anche per dimenticare qualche torto.

Scorpione

Qualcuno potrebbe vivere un’avventura basata sull’attrazione fisica: i segni che colpiscono sono come al solito Cancro, Pesci ma anche Vergine.

In generale c’è voglia di recuperare i sentimenti perduti. Sul fronte lavorativo dopo tanta fatica causata dall’emergenza coronavirus in corso possono arrivare le prime risposte positive.

Sagittario

Le coppie che sono sposate da tempo risentono di una certa noia che andrebbe allontanata. Buone le giornate di lunedì e martedì ma, nonostante la settimana non comporti pesi eccessivi, si sconsigliano le discussioni.

Capricorno

Non è un oroscopo particolarmente coinvolgente per i sentimenti, ma l’importante è non rovinare tutto con polemiche inutili. Le coppie forti non avranno comunque nulla da temere. Sul campo professionale una delle giornate più intense sarà quella di giovedì: con la Luna favorevole una buona intuizione e qualche novità potranno essere in arrivo.

Acquario

Venere è favorevole e ciò alimenta l’amore. Per chi è deciso a cambiare qualcosa nella vita di coppia questo è il momento giusto per fare cose che potrebbero magari sembrare folli come cambiare casa, trasferirsi entro un anno e vivere qualcosa di nuovo.

Pesci

In questo periodo è meglio gestire l’amore con molta tranquillità. Le coppie che sono sopravvissute ad un periodo così pesante negli ultimi tempi hanno le carte in regola per durare. Va detto che dal punto di vista emotivo qualcosa manca e i tradimenti non pagano, anzi complicano la situazione.