Il corteggiatore Sirius di Gemma Galgani sembra essere già fidanzato con una ragazza fuori dalla trasmissione di Maria De Filippi.

A Uomini e Donne arriva una clamorosa segnalazione: Sirius sarebbe già fidanzato con una ragazza fuori dalla trasmissione. Se questa voce fosse vera, la sua permanenza nel programma condotto da Uomini e Donne sarebbe davvero a rischio. Ricordiamo che il corteggiatore di 26 anni è arrivato in studio perché intenzionato a corteggiare la famosa dama del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani. Lei, sin da subito ha mostrato un grandissimo interesse per Nicola. Sono molte le polemiche nate intorno alla loro storia. In particolare l’opinionista del programma, Tina Cipollari, hanno messo in dubbio la veridicità dei sentimenti di Nicola. Quello che a molti turba è la grande differenza di età che intercorre tra i due. Gemma, infatti, è più grande di circa 40 anni rispetto a Sirius.

L’opinionista di Pomeriggio 5, Biagio D’ Anelli, ha pubblicato un post che rischierebbe di compromettere la storia tra Gemma e Nicola. Secondo il blogger, Nicola non sarebbe in alcun modo interessato alla Galgani. L’ufficiale avrebbe una relazione fuori dal programma. Sarebbe li solamente per accrescere la sua popolarità e il seguito sui social. Addirittura, vi sarebbe un patto segreto tra Nicola, la mamma e la fidanzata: tutti e tre accomunati da un unico obiettivo: prendere in giro la Galgani.

Sirius sarebbe fidanzato fuori?

Biagio D’Anelli ha voluto fare conoscere a tutti i fan della trasmissione di Uomini e Donne la sua verità su Nicola. Le parole usate dall’opinionista sono davvero molto pesanti”Ora vi dico la verità perché non è giusto prendere in giro la gente, ma soprattutto la redazione di Uomini e Donne.

Nicola Sirius è felicemente fidanzato. Si è messo d’accordo con la ragazza e la mamma per attaccarsi al carrozzone della popolarità”. Queste sono le parole dette da Biagio. L’opinionista, tramite un post su Instagram, sembra essere davvero sicuro di ciò che dice. Con molta probabilità avrà qualche cosa di più concreto in mano pronto a smascherare Nicola. In conclusione del post, D’Anelli ha scritto che gli dispiace per Gemma. La Galgani sembra già fantasticare un futuro insieme con l’ufficiale di crociera.

Sirius sta prendendo in giro Gemma?

Non è la prima volta che su Nicola arrivano segnalazioni. Già qualche settimana fa sotto un post della blogger ed influencer Deianira Marzano è comparso un commento abbastanza particolare. Un collega di Sirius ha scritto: “Lavoro per le navi della Carnival Crociere, volevo dire che lo spasimante di Gemma si trova in tv per visione televisiva e d’accordo con la sua ragazza e la sua mamma.

Lo sappiamo tutti noi colleghi cosa sta facendo. È vergognoso, sta umiliando tantissimo la nostra divisa e la nostra compagnia”. Insomma la versione di Biagio e del collega di Nicola sembrano combaciare. Resta da capire come Sirius penserà di difendersi nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi tornerà in onda mercoledì prossimo, 3 giugno.