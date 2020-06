Beatrice Valli in forma smagliante a due settimane dal parto

Beatrice Valli in forma smagliante a due settimane dalla nascita della sua terza figlia: la foto ha fatto il pieno di like.

Beatrice Valli ha mostrato il suo corpo da urlo a due settimane dal parto della sua terza figlia, la piccola Azzurra. La modella ha fatto il pieno di like e a seguire ha condiviso una dedica per il fidanzato (e futuro marito) Marco Fantini.

Beatrice Valli dopo il parto: la foto

Con orgoglio Beatrice Valli ha mostrato ai fan dei social il suo fisico smagliante a due settimane dal parto: in tanti le hanno fatto i complimenti trovando che questa terza maternità abbia donato ancora più bellezza se possibile alla sorella di Ludovica Valli. Dopo il piccolo Alessandro e la piccola Bianca lei e Marco Fantini hanno avuto insieme Azzurra, e presto la coppia convolerà a nozze con il loro attesissimo matrimonio. La romantica proposta è giunta a dicembre durante un viaggio a Parigi, ma la coppia ha preferito rimandare la data del fatidico sì a causa dell’emergenza Coronavirus.

In occasione dei loro 6 anni di fidanzamento la modella ha dedicato un tenero messaggio per il fidanzato Marco Fantini e ha scritto che se possibile questo sarà il loro anniversario più speciale, visto che è l’ultimo da “fidanzati”. I fan della coppia non vedono l’ora di vederli all’altare e intanto si godono le foto che la coppia ha postato della piccola Azzurra. La bambina è nata il 13 maggio 2020 e la Valli ha raccontato ogni dettaglio del suo parto attraverso i social, dove mantiene costantemente aggiornati i suoi fan.