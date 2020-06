Belen piace ancora di più senza un filo di trucco: il suo tenero scatto con il neonato di una sua amica ha fatto il pieno di like.

Belen Rodriguez ha condiviso con i fan sui social un tenero scatto in cui è ritratta con il figlio di una sua cara amica, nato appena qualche settimana fa. Per l’occasione la showgirl si è mostrata al naturale e con un look primaverile che ha fatto il pieno di like.

Belen senza trucco: la foto

Un dolce post di Belen Rodriguez ha fatto il pieno di like sui social. La moglie di Stefano De Martino si è mostrata mentre teneva in braccio il neonato avuto da una sua carissima amica, e per l’occasione ha sfoggiato un abito primaverile con spacco vertiginoso e sandali bianchi. I capelli della showgirl erano raccolti in una morbida treccia mentre sul viso Belen non ha indossato neanche un filo di trucco. “Amica mia, che meraviglia!”, ha scritto Belen nella didascalia allo scatto, dove guarda teneramente il bambino.

In tanti le hanno fatto i complimenti per la sua bellezza e per la naturalezza della foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 28 Mag 2020 alle ore 11:20 PDT







La showgirl racconta spesso ai propri fan i dettagli della sua vita privata, e di recente si è lasciata andare ad uno sfogo via social svelando che per alcuni motivi questo sarebbe un periodo di grande sofferenza per lei. In tanti hanno ipotizzato che lei e il marito, Stefano De Martino, possano essersi lasciati di nuovo, ma per il momento nessuno dei due ha dato conferme in merito alla questione. La voce si è fatta sempre più insistente anche perché Belen è stata sorpresa in un locale di Milano insieme al fratello Jeremias e al suo famoso ex, Andrea Iannone, che a quanto pare si trovava lì per caso.