Antonella Clerici ha commentato un video postato da Benedetta Rossi sul suo Instagram.

Chi segue Benedetta Rossi sa bene quanto per lei sia importante, oltre alla cucina e al marito, il cagnolone Nuvola. La cuoca, è ormai diventata una delle influencer più seguite nel nostro paese. È seconda solamente alla famosissima Chiara Ferragni. Benedetta, passo dopo passo, è riuscita a guadagnarsi il cuore di milioni di telespettatori che la seguono in tutti i programmi in cui è protagonista. Nel giro dell’ultimo anno, infatti, la Rossi ha ottenuto un seguito altissimo sui social e molti personaggi famosi hanno iniziato ad appassionarsi alla sua storia. Tra questi, anche se nessuno lo aveva mai notato, c’è Antonella Clerici. La famosa ex conduttrice della Prova del Cuoco, prossima ad un ritorno in tv, è sempre stata attratta dalla cucina. I fan, proprio nelle ultime ore, hanno notato un dettaglio particolare. Antonella ha postato un commento sotto il video pubblicato da Benedetta Rossi sul suo cane Nuvola.

Benedetta Rossi e il cane Nuvola

Benedetta sui suoi profili social è molto attiva. Oltre a pubblicare video ricette delle sue pietanze, è solita condividere tanti momenti privati di vita quotidiana. Molte storie e foto sono dedicati al suo Nuvola. Il cane è in famiglia da tanti anni. Avendo ormai una “certa età”, i primi acciacchi iniziano a farsi sentire e proprio pochi giorni ha avuto dei piccoli problemi. A causa dell’atrosi, infatti, Nuvola ha avuto problemi di mobilità, tanto che Benedetta e il marito gli hanno costruito un piccolo carrello per facilitare i suoi spostamenti. Nuvola è stato ritratto, in una Instagram IGTV molto tenera e divertente, alle prese con il suo carrellino.

Antonella Clerici e il dolce commento

Il padrone Marco ha fatto fare il giro di tutta l’abitazione al cagnolone. Dopo i primi tentennamenti iniziali, Nuvola ha preso coraggio e si è lasciato andare.

Tanti sono stati i messaggi di sostegno. Molti follower si sono commossi e anche emozionati. I più attenti hanno notato un commento di Antonella Clerici sotto il video del cane di Benedetta Rossi. La conduttrice si è limitata a scrivere “Nuvola”, con un cuoricino, ma il gesto ha comunque stupito molti degli utenti di Instagram. In pochi sapevano questo. Immediatamente questa notizia ha fatto il giro di tutti i social e sono stati molti a pensare che tra Benedetta e Antonella possa nascere una collaborazione sul piano professionale e lavorativo. Entrambe, infatti, hanno una grandissima passione per la cucina oltre che per gli animali.