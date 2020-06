Ignazio Moser é tornato sui social e ha spiegato i motivi del suo allontanamento dal web.

Ignazio Moser da qualche giorno è scomparso dai social. Il bell’influencer si trova ancora in Trentino dove, insieme alla sua fidanzata Cecilia Rodriguez, ha trascorso i lunghi mesi di quarantena. Il giovane Moser si è dedicato ad aiutare il padre Francesco nell’azienda vinicola di famiglia. Ha poi anche fatto delle lunghe camminate insieme alla sua Cecilia nelle campagne del Trentino Alto Adige. Il tutto è stato sempre riportato sui social, dove il ragazzo vanta quasi 1 milioni di seguaci. Ogni momento di vita privata, Ignazio lo ha sempre immortalato e postato su Instagram. Da qualche giorno, però, la sua assenza dal web ha insospettito i fan. In molti si sono chiesti il motivo di questo allontanamento improvviso. Anzi, i più estremisti hanno addirittura avanzato l’ipotesi di una crisi con la sorella di Belen.

Ricordiamo che per la famiglia Rodriguez non è un periodo molto facile, vista la maretta tra Belen e suo marito Stefano De Martino.

Ignazio Moser torna a parlare

Ignazio é tornato attivo sui social e ha spiegato i motivi del suo abbandono del web. Per prima cosa, il giovane Moser ci ha tenuto a precisare che dietro questo suo allontanamento dai social non centra Cecilia Rodriguez. Nessuna crisi, dunque, tra i due che sono più innamorati che mai.“Ultimamente sono un po’ assente dai social come avrete visto, in tanti mi state chiedendo se va tutto bene e io a tutti rispondo che va tutto benissimo”. Le ipotesi estreme che hanno mandato in crisi i tantissimi fan della coppia, quindi, possono essere categoricamente smentite. Ignazio atta attraverso un periodo molto felice nella sua vita.

Novità in arrivo per Cecilia e Ignazio?

Dice di volersi concentrare unicamente sulla sua vita e sul suo futuro. Una particolare attenzione è anche riservata alla sua Cechu. “Mi sto cercando di concentrare sulla mia vita, sul mio e sul nostro futuro e sto cercando di farlo partendo da me, da noi e dalle mie e nostre priorità senza mai dimenticarmi di sorridere”. Nella foto, Ignazio appare più felice che mai. Che ci siano novità in vista per lui e la Rodriguez? Si potrebbe trattare magari di una cicogna in arrivo. La sorella di Belen, non ha mai nascosto che il suo sogno più grande era quello di mettere su famiglia proprio con il bel Moser che lei ritiene l’uomo della sua vita. I presupposti ci sono tutti. Che questa quarantena abbia realizzato il sogno di Cecilia?.