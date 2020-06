Jason Momoa: “Già a 8 anni avevo una cotta per mia moglie”

Oggi sono una delle coppie più belle dello show business e Jason Momoa ha rivelato un dettaglio inedito sul suo amore per Lisa Bonet.

Jason Momoa ha confessato dei dettagli inediti sulla sua storia d’amore con la moglie Lisa Bonet, di cui sarebbe stato innamorato fin da bambino. La moglie dell’attore è nota per aver recitato nella fiction I Robinson, in cui interpretava il ruolo di Denise.

Jason Momoa: l’amore per la moglie

Dal 2005 Lisa Bonet e Jason Momoa hanno un’intensa storia d’amore, e insieme hanno avuto anche i due figli Lola e Nakoa-Wolf. Bonet ha quasi 10 anni in più del compagno, che a quanto pare da bambino la seguiva nella fiction I Robinson (a cui l’attrice ha preso parte a 19 anni vestendo i panni di Denise). “Mi piace da quando ho otto anni e la guardavo in tv, all’epoca dicevo: “Mamma, mi piacerebbe stare con lei tutta la vita. Vorrei prendermene cura”. Le ho rivelato di essere stato un suo stalker solo dopo aver avuto il secondo figlio. Non volevo spaventarla. Ma sì, avrei voluto conoscerla da sempre. Per me è una regina”, ha confessato l’attore de Il Trono di Spade.





Lisa Bonet è stata sposata dal 1987 al 1993 con il cantante Lenny Kravitz, padre della figlia maggiore Zoe.

Oggi i due hanno mantenuto ottimi rapporti e a quanto pare Lenny Kravitz sarebbe anche molto amico di Momoa, con cui spesso è comparso insieme sui social. Anche la figlia maggiore di Lisa Bonet ha un ottimo rapporto con Jason Momoa, e oggi ha deciso di seguire le orme di sua madre nel mondo del cinema.