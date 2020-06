Mara Venier in ospedale: la conduttrice ha mostrato ai fan la foto del suo infortunio, e in tanti le hanno fatto gli auguri di pronta guarigione.

Mara Venier è finita in ospedale: ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice, che ha rivelato di aver avuto un infortunio. Tanti i messaggi d’affetto e di solidarietà inviati da amici e colleghi del mondo dello spettacolo: tra loro anche Achille Lauro, Caterina Balivo e Eva Grimaldi.

Mara Venier in ospedale: motivi

La conduttrice Mara Venier ha riportato una frattura al piede sinistro e per questo è stata portata in ospedale dove lei stessa ha mostrato via social la fasciatura che i medici le avrebbero fatto. “Una bella frattura al piede… olè”, ha scritto Zia Mara cercando di sdrammatizzare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 31 Mag 2020 alle ore 10:54 PDT







Tra i commenti al post – oltre ai messaggi dei fan – moltissimi amici e colleghi le hanno mostrato il loro affetto facendole gli auguri di una pronta guarigione: “Mi raccomando di guarire presto che abbiamo un liscio in sospeso”, ha scritto Achille Lauro, mentre i Pinguini Tattici Nucleari gli hanno fatto eco con “Nooo ziaaa”. Mara Venier non ha spiegato come avrebbe fatto a procurarsi l’infortunio e non è chiaro se a causa di questo dovrà sospendere momentaneamente la sua attività in tv.

Tra i messaggi di solidarietà che le sono arrivati via social anche quelli di Elisabetta Gregoraci, Antonella Clerici, Eva Grimaldi e Alberto Matano, che hanno espresso la loro preoccupazione e il loro affetto per la famosa conduttrice di Domenica In. Mara Venier spiegherà come abbia fatto a farsi male al piede?