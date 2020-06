Melissa Satta e Maddalena Corvaglia, esercizi bollenti al parco

Melissa Satta e Maddalena Corvaglia si sono dedicate all'esercizio fisico all'aria aperta: le loro foto infiammano i social.

Melissa Satta e Maddalena Corvaglia si sono concesse una seduta intensiva di yoga al parco: le due ex veline hanno condiviso le foto delle loro pose bollenti via social, dove hanno ottenuto il pieno di like.

Melissa Satta e Maddalena Corvaglia: yoga

Con un’amica, figli, e allenatore al seguito Melissa Satta e Maddalena Corvaglia si sono concesse una giornata all’aria aperta tra allenamenti e momenti di svago. Le due ex veline hanno condiviso via social alcune delle loro “pose acrobatiche”, facendo il pieno di like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 31 Mag 2020 alle ore 10:28 PDT







A quanto pare le due sarebbero ottime amiche mentre da mesi ormai si parla di una rottura definitiva nel rapporto tra la Corvaglia e l’ex amica di sempre Elisabetta Canalis. Le due, amiche dai tempi di Striscia, erano state l’una la testimone dell’altra ai reciproci matrimoni ed entrambe si erano trasferite a Los Angeles dove avevano aperto insieme una palestra.

Poi, improvvisamente, hanno smesso di farsi vedere insieme sui social e Elisabetta Canalis ha parlato di una “situazione delicata” senza mai spiegare apertamente cosa sarebbe accaduto tra lei e l’ex velina bionda. Maddalena Corvaglia prenderà mai la parola in merito alla questione? Per il momento sembra che la showgirl si stia godendo l’amicizia con Melissa Satta, incurante di quello che sarebbe accaduto con la Canalis.