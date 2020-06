Simona Ventura festeggia Caterina, la figlia adottiva che la conduttrice ha preso in affidamento nel 2006 da una sua parente.

Simona Ventura ha scritto una dolce dedica via social per sua figlia Caterina, che ha compiuto 14 anni. SuperSimo ha adottato Caterina quando era piccolissima da una parente che si sarebbe trovata in difficoltà. Oggi la conduttrice ha raccontato come sarebbe il loro rapporto.

Simona Ventura: la figlia adottiva

Con un tenero post via social Simona Ventura ha voluto celebrare Caterina, la figlia adottiva che ha preso in affidamento nel 2006 e che dal 2014 è stata da lei adottata legalmente. “Sono tanto orgogliosa di te, della ragazza che stai diventando, dei valori di cui fai tesoro, del coraggio che hai sempre dimostrato, della sensibilità e dell’amore di cui ci circondi”, ha scritto. Oggi Caterina – ha svelato la conduttrice – avrebbe due mamme: i rapporti con la sua mamma biologica infatti non si sono mai interrotti e, a detta della conduttrice, attorno alla bambina sarebbe stato creato un profondo amore da parte di entrambe. “Ha due mamme. Ci sono io e c’è la sua mamma biologica, è complicato, ma possibile. E molto bello. Abbiamo moltiplicato per due l’amore intorno a lei”, ha dichiarato la conduttrice, che ha avuto altri due figli biologici dal suo ex marito, Stefano Bettarini.

Si tratta di un periodo particolarmente felice per la conduttrice, che ha annunciato che presto convolerà a nozze col suo compagno, Giovanni Terzi. I due avrebbero dovuto sposarsi nel 2020 ma, a causa dell’emergenza Coronavirus, hanno deciso di posticipare il matrimonio in un periodo più tranquillo. Terzi avrebbe un ottimo rapporto anche con i tre figli della conduttrice: Niccolò, Giacomo e Caterina.