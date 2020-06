Uomini e Donne sospeso: i motivi dello stop allo show e i programmi che verranno trasmessi al suo posto.

Per il ponte del 2 giugno Uomini e Donne è stato sospeso dalla programmazione abituale e sembra che al suo posto saranno mandati in onda alcuni film. Il programma tornerà il 3 giugno con il confronto tra alcuni dei protagonisti più seguiti di questa stagione.

Uomini e Donne sospeso: i motivi

Il 1° e il 2 giugno Uomini e Donne è stato sospeso dalla programmazione, ma nei giorni a seguire sono attese importanti novità per i protagonisti del dating show: oltre a un nuovo confronto tra Enzo Capo e Pamela Barett si svolgerà anche un atteso colloquio tra Giovanna Abate, Sammy Hassan e l’Alchimista, Daniele Basolo (che secondo indiscrezioni potrebbe concludersi con “la scelta” da parte della tronista). Per il ponte della Festa della Repubblica intanto lo show verrà sostituito da alcuni film: Lunedì 1 giugno, alle 14.45, andrà in onda Il Romanzo di un Amore e a seguire Il Segreto. Il 2 giugno invece lo show di Maria De Filippi sarà sostituito dal film Che Cosa C’è da Aspettarsi Quando si Aspetta.

I fan del programma sono in attesa di sapere che piega prenderà la relazione tra Giovanna Abate e i due corteggiatori (di cui uno mascherato, Alchimista alias Davide Basolo).

Tanta anche la curiosità verso la protagonista del trono over, Gemma Galgani, che per questa edizione fuori dagli schemi è stata corteggiata dal 26enne Nicola Vivarelli. Tanti i dubbi sulla sincerità del giovane, che finora non avrebbe ancora convinto né gli opinionisti né Gemma Galgani. Come andrà a finire tra i due?