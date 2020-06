Barbara D'Urso sarà di nuovo al timone del Grande Fratello: la conferma della conduttrice in diretta tv.

Per giorni si sono rincorse voci su una possibile edizione del Grande Fratello Nip condotta da Alfonso Signorini al posto di Barbara D’Urso. In diretta tv la conduttrice ha spazzato via ogni dubbio confermando che il programma si farà, e che sarà proprio lei a condurlo.

Barbara D’Urso al GF 2020

A sorpresa Barbara D’Urso ha rivelato che il Grande Fratello si farà, e che sarà proprio lei a condurlo. “Per parlare devi aspettare il nostro Grande Fratello …che arriverà”, ha detto la conduttrice a Cristiano Malgioglio in diretta tv. Il gossip su una presunta conduzione da parte di Alfonso Signorini (già conduttore del Grande Fratello Vip nell’edizione 2020) ha iniziato a farsi sempre più insistente durante il lock down per l’emergenza Coronavirus, e in quel caso anche la conduttrice non sembrava certa che il programma potesse svolgersi come di consueto (a causa dell’emergenza sono stati fatti importanti cambiamenti nella programmazione televisiva).

La voce era stata smentita dallo stesso Signorini via social, e a seguire a quanto pare Carmelita avrebbe lasciato intendere che non solo il programma si farà, ma anche che sarà lei a condurlo.

In tanti non vedono l’ora di sapere chi parteciperà al programma della conduttrice e inoltre ferve l’attesa per la nuova edizione della versione Vip del programma (che, a quanto pare, sarà nuovamente condotta proprio da Signorini, affiancato dall’opinionista Pupo).