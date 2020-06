Lecciso e Al Bano presto a nozze? L’indiscrezione

Loredana Lecciso e Al Bano sembrano aver ritrovato la serenità e la soubrette ha preso la parola in merito alle voci sulle loro presunte nozze.

Dopo le voci su una presunta crisi e per finire il riavvicinamento durante il lock down, Loredana Lecciso e Al Bano sono protagonisti di un altro rumoroso gossip: secondo le indiscrezioni in circolazione i due avrebbero deciso di convolare a nozze. Sulla questione è intervenuta la stessa soubrette legata al cantante di Cellino San Marco.

Lecciso e Al Bano sposi?

Mentre un anno fa si parlava di una separazione definitiva tra Al Bano e Loredana Lecciso, la quarantena per l’emergenza Coronavirus sembra aver fatto ritrovare alla coppia una complicità ormai lontana da anni e i due si sono spesso mostrati insieme sui social più felici che mai. Forse anche per questo motivo hanno iniziato a circolare voci sulla presunta decisione di Al Bano di chiedere finalmente alla madre dei suoi due figli più piccoli (Jasmine e Bido) di convolare a nozze.

Per il momento Loredana Lecciso non ha confermato l’indiscrezione, ma a proposito della serenità ritrovata accanto al padre dei suoi figli ha ammesso: “A volte la vicenda è stata travisata ed è più limpida di quello che appare. Si tratta di una normalissima famiglia con alti, bassi, momenti di crisi. Io, Al Bano e i miei figli siamo una famiglia”.





La showgirl ha quindi preferito non sbilanciarsi su una possibile proposta di matrimonio, continuando a sostenere che lei e Al Bano – nel bene e nel male – sono già una famiglia. I due hanno trascorso la quarantena nella tenuta di Cellino San Marco e poco distante, in un appartamento diverso dal loro, è stata ospite anche l’ex moglie del cantante, Romina Power, impossibilitata a tornare degli States a causa dell’emergenza.