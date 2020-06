Michelle Hunziker ha svelato perché se la sarebbe presa con suo marito, Tomaso Trussardi, per non averla coinvolta in un'importante decisione.

Michelle Hunziker ha svelato che si sarebbe infuriata con suo marito, Tomaso Trussardi, che avrebbe preso un’importante decisione senza consultarla. I due sono sposati dal 2014 e vivono in una lussuosa villa insieme alle due figlie, Celeste e Sole, e ai due cuccioli Leone e Lilly. A maggio 2020 si è aggiunto un altro membro nella famiglia, ma la showgirl non ne sapeva nulla.

Hunziker furiosa col marito: i motivi

Come in tutte le migliori famiglie anche Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi talvolta hanno qualche piccola incomprensione.

Stavolta a far discutere la coppia è stata la decisione – da parte dell’imprenditore – di prendere un cucciolo di levriero senza prima aver messo a parte sua moglie della sua decisione. Il piccolo Odino è giunto in famiglia a maggio 2020, e da subito la sua dolcezza ha conquistato tutti. La showgirl svizzera però ha raccontato che inizialmente se la sarebbe presa con suo marito per non averla coinvolta nella decisione, e che a seguire avrebbe cambiato idea per un motivo ben preciso:

“Mio marito ha sempre sognato di prendere un levriero, ma io gli dicevo no abbiamo già tre figli e due cani.

Alla fine la cosa me l’ha messa davanti bella e fatta, mi ha detto io ho preso Odino. Lì mi sono arrabbiata moltissimo”, ha spiegato la showgirl, che poi ha aggiunto: “È bastato che Tomaso mi dicesse l’ho preso perché aveva il codino storto e nessuno lo voleva. Da lì ero conquistata”.