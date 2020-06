Ultimo è finito al centro di una bufera social per un presunto like a un messaggio su un ipotetico complotto legato al Coronavirus.

Ultimo è finito al centro di una bufera sui social per aver messo un like a un post complottista a proposito dell’emergenza Coronavirus. In tanti erano già sul piede di guerra per un post pubblicato via social per il cantante dopo l’annullamento del suo tour.

Ultimo: la bufera social

Ultimo avrebbe messo un like a un post in risposta all’emergenza Coronavirus in cui un utente ha affermato: “Sorpresa in generale: non c’è stata alcuna pandemia. E sorpresa sorpresona: invece lo Stato di Emergenza invece c’è eccome e oggi lo prolungano al 31 gennaio 2021! Dai, ridete con addosso quelle mascherine inutili e dannose, che siete così teneri”. In tanti si sono scagliati contro il cantante che, secondo alcuni, si sarebbe considerato “vittima di un complotto” dopo la cancellazione del suo tour. A tal proposito Ultimo ha preferito scegliere la strada del silenzio, e dopo l’annullamento del tour ha scritto un messaggio via social in cui ha affermato:

“Oggi avremmo dovuto iniziare le prove per 15 stadi (…) Sono stato un anno a prepararmi fisicamente, mentalmente e vocalmente. Ora? Ora si parla di distanziamento sociale e numeri contingentati. Argomenti così crudi. (…) Io non so fare quello che vi supplica di indossare la mascherina o di stare attenti ai contatti fisici”





Ultimo replicherà alla bufera che si è scatenata contro di lui via Twitter? Per il momento il cantante ha preferito ancora una volta tacere.