Adriana Volpe, il regalo del marito: è polemica

Il regalo di Roberto Parli per Adriana Volpe non ha convinto i fan, che hanno riempito il suo video di critiche.

In tanti hanno polemizzato via social per il regalo che Roberto Parli avrebbe fatto a sua moglie, la conduttrice Adriana Volpe, che ha compiuto 47 anni il 31 maggio. I due hanno trascorso la giornata lontani, e secondo i fan sui social il marito della conduttrice sarebbe stato alquanto freddo.

Adriana Volpe: compleanno senza il marito

Mentre era nella casa del Grande Fratello Vip sua moglie, Adriana Volpe, Roberto Parli ha fatto parlare di sé con numerosi post via social. Questa volta invece – che ha trascorso il compleanno della conduttrice lontano da lei per motivi di lavoro – secondo i fan “si sarebbe sprecato”. Per l’occasione il marito della conduttrice ha realizzato solamente un video sui social, in cui ha detto: “Ciao Adri, buon compleanno. Happy birthday to you. Ti mando un bacio. Baci, baci, baci, ciao”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Parli (@robyparli) in data: 31 Mag 2020 alle ore 2:50 PDT







Per i fan l’uomo sarebbe stato estremamente distaccato, mentre durante la partecipazione della conduttrice al reality show la sua presenza sui social sarebbe stata praticamente una costante.

Adriana Volpe non ha risposto alle critiche, e di recente ha confessato che lei e sua figlia Gisele si trasferiranno da Roma a Milano per via di un nuovo format che coinvolgerà la conduttrice (e questo le consentirà anche di essere più vicina a suo marito, da tempo in Svizzera).

Al Gf Vip sembrava che Adriana Volpe avesse un rapporto speciale con un altro inquilino, Andrea Denver, e negli scorsi mesi sono state tante le voci su una presunta crisi coniugale tra la conduttrice e suo marito, sempre smentite da entrambi.