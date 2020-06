Clizia Incorvaia ha parlato del suo recente incontro con Paolo Ciavarro dopo la fine del lockdown: il voto alla prima notte insieme dopo il Gf Vip

Sono passati due mesi da quando Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono visti l’ultima volta. Come tutti, anche loro sono infatti rimasti bloccati nelle proprie città a causa del lockdown da Coronavirus, dopo la fine delle rispettive esperienze nella casa del Grande Fratello Vip 4. Tuttavia adesso, per fortuna, i due piccioncini sono finalmente riusciti a rivedersi, incontrandosi dapprima in Sicilia e poi in occasione di un servizio fotografico per il settimanale “Chi”.





L’ex moglie di Francesco Sarcina ha peraltro concesso un’intervista a Radio Radio, dove ha parlato proprio del momento in cui ha rivisto il suo amato. La bella influencer ha anche raccontato della loro prima notte insieme dopo il reality di Canale 5.

Clizia su Paolo: voto 10 e lode

“Mi ha conquistata il suo sapere aspettarmi. Il primo bacio è avvenuto almeno un mese dopo l’inizio del GF Vip.

[…] Cosa abbiamo fatto nella “prima notte di nozze”? Fuochi e fiamme! Dopo mesi e mesi di attese abbiamo fatto […] un no-stop, però abbiamo anche parlato tanto”. Così si è dunque sbilanciata Clizia in merito alle doti amatorie di Ciavarro Junior, sottolineando di aver visto appagate le proprie aspettative.

“Dal primo bacio avevo già capito che fra noi c’erano una connessione e una chimica pazzesca. […] A Paolo diamo 10 e lode“. Cosa dire dunque del biondino di Forum? Nel mentre lui ha preso casa ad Agrigento e non vive per ora insieme alla Incorvaia. Lei infatti sta con la sua famiglia e soprattutto con sua figlia, nata dalla relazione con il frontman delle Vibrazioni.