Andrea Damante ha chiesto a Giulia De Lellis di sposarlo?

Le cose tra Giulia De Lellis e Andrea Damante si fanno sempre più serie: i due avrebbero deciso di sposarsi.

Dopo il ritorno di fiamma in quarantena Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati ad essere inseparabili, e si vocifera che i due abbiano deciso di fare sul serio: il Dj Veronese avrebbe chiesto all’influencer di sposarlo, e lei avrebbe risposto di sì.

Giulia De Lellis e Damante sposi?

Sembra che le cose siano diventate sempre più serie tra Andrea Damante e Giulia De Lellis da quando hanno ufficializzato il ritorno di fiamma. I due, secondo indiscrezioni, sarebbero pronti a convolare a nozze: la proposta di nozze sarebbe giunta durante una delle prime uscite romantiche della coppia.

I “Damellis” hanno trascorso la quarantena nella casa a Pomezia di lei e poi insieme sono andati a Milano per impegni di lavoro, e anche lì hanno continuato a convivere. Nei giorni scorsi hanno annunciato via social di aver preso insieme un cane che hanno chiamato Tommaso Kowalski: sembra che Giulia lo desiderasse da tempo e che finalmente Andrea abbia ceduto, forse anche per dimostrarle il suo impegno verso una rinnovata serietà del rapporto.





Durante l’anno in cui sono stati separati l’influencer si era legata al pilota di moto Gp – ed ex fidanzato di Belen Rodriguez – Andrea Iannone. Poi, a sorpresa, dopo l’annuncio di separazione lei e Damante erano stati avvistati di nuovo insieme, e oggi sembra che tra gite in barca e selfie insieme i due abbiano ritrovato l’antica complicità. Presto confermeranno davvero di essere pronti alle nozze?