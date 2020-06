Ilary Blasi è tornata a essere protagonista dei social con un "mood" del tutto particolare: la foto con i pantaloni abbassati

Nell’ultimo periodo Ilary Blasi è apparsa particolarmente attiva sul suo profilo Instagram. Complice di sicuro qualche impegno in meno nel settore televisivo, qualche ora fa la moglie di Francesco Totti ha per esempio condiviso un post a dir poco singolare. Dopo la batosta per la mancata conduzione dell’Isola dei Famosi, nonché il mezzo flop di EuroGames, la professionista ha così deciso di impegnarsi sui social, dove ha suscitato il divertimento dei follower raccontando a modo suo il mood degli ultimi mesi caratterizzati dal lockdown.

Ricordiamo che solo qualche giorno fa, la showgirl e l’ex bomber della Roma erano apparsi in incognito per le vie del centro della Capitale con tanto di mascherine e occhiali da sole. Come si era infatti ripromesso il Capitano, i due hanno potuto fare il giro della loro città senza essere pressoché riconosciuti dai pochi passanti per la strada.

Visualizza questo post su Instagram Mood Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 23 Mag 2020 alle ore 6:04 PDT

Ilary Blasi: mood da pantaloni abbassati

Ecco che ora, come accennato, è però Ilary Blasi a essere tornata la vera protagonista dei social. Sul suo account Instagram ha infatti postato uno scatto dove appare dalla vita in giù e con i pantaloni abbassati. L’ex conduttrice del Grande Fratello Vip ha così mostrato ai fan qual è stato il suo “mood” in piena quarantena. Con la solita ironia che la contraddistingue, miss Totti è stata subito commentata dai suoi seguaci, che non hanno potuto fare a mene di apprezzare il divertissement dell’ex Letterina di Passaparola.