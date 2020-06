La foto più famosa di Jennifer Aniston finisce all'asta per una nobile causa contro l'emergenza Coronavirus.

Il fotografo Mark Seliger ha messo all’asta una foto di 25anni fa con protagonista una giovanissima Jennifer Aniston, completamente senza veli. Il ricavato dell’asta sarà devoluto in beneficenza contro l’emergenza Coronavirus, e l’attrice ha annunciato di appoggiare l’iniziativa via social.

Jennifer Aniston: la foto senza veli

Uno scatto iconico di Jennifer Aniston (e realizzato da Mark Seliger negli anni ’90) farà parte di una collezione di scatti messi all’asta dal fotografo per beneficenza.

Nella foto più iconica Jennifer Aniston ha posato senza veli e lo scatto è stato scelto per una famosa edizione di Us Magazine. “Il mio caro amico Mark Seliger ha collaborato con associazioni benefiche per mettere all’asta 25 dei suoi ritratti – incluso il mio – per l’emergenza Covid-19. Grazie per avermi reso parte di questo progetto”, ha scritto l’attrice dimostrando così di aver appoggiato in pieno il progetto.

La foto risale all’epoca in cui Jennifer Aniston ha interpretato il ruolo di Rachel per Friends, una delle serie statunitensi diventate vere e propri cult.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Aniston (@jenniferaniston) in data: 30 Mag 2020 alle ore 8:19 PDT

L’ex moglie di Brad Pitt, solo recentemente approdata sui social, ha fatto il pieno di like per l’iniziativa da lei condivisa e inoltre in Italia ha catturato l’attenzione dei fan dei Ferragnez, visto che da qualche mese la Aniston metterebbe “mi piace” ai fan di Fedez facendo ingelosire sua moglie.