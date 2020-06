Stash ha spiegato in un video il motivo che lo ha spinto a rinunciare alla finale di Amici Speciali insieme ai The Kolors

A davvero poche ore dall’ultima puntata di Amici Speciali di Maria De Filippi, Stash e i The Kolors hanno deciso di rinunciare alla gara. La band ha così declinato l’opportunità di conquistarsi una nuova vittoria nel noto talent, cedendo così sostanzialmente il posto a un altro concorrente. L’annuncio è stato dato direttamente dalla produzione del programma, a mezzo di un video pubblicato sui social. Nella clip si vede lo stesso Stash mentre spiega le motivazioni di tale scelta, dettata a suo dire dalla presa in atto di aver avuto già molte opportunità grazie al talent di Queen Mary.

Per questo vogliono ora lasciare spazio alle carriere degli altri colleghi.

Stash, perché rinuncia alla finale

Stash si è detto molto lusingato dal fatto di essere essere stato scelto come finalista. Tuttavia fin dal primo momento ha sentito di dover rinunciare al posto. Antonio Fiordispino ha infatti definitivo il trofeo dello show come un’opportunità davvero grande, da cui lui stesso ha già tratto tante soddisfazioni. “La mia coppa l’ho alzata nel 2015. Da 2 anni sono professore in questa scuola e gran parte di questi ragazzi che vedete in questo programma li ho interrogati.

Li ho visti crescere artisticamente e li ho consigliati. Per questo motivo mi sembra giusto rinunciare in questo momento al mio posto di finalista”. Ecco il video nella sua integrità: