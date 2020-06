Il cavaliere di Uomini e Donne, Armando Incarnato, é stato accusato di non pagare le cene in ristoranti di lusso sfruttando la popolarità raggiunta.

Armando Incarnato è stato accusato di non aver pagato il conto in un ristorante. Il protagonista del Trono Over di Uomini e Donne è finito, ancora una volta, al centro di uno scandalo. Il napoletano proprio ieri sera, 02 giugno, ha pubblicato molte storie sul proprio profilo Instagram in cui si è mostrato a cena, in un ristorante di lusso, intento a degustare delle buone pietanza. Il corteggiatore si stava godendo una tranquilla serata con un suo amico, in attesa di tornare a registrare nuove puntate del programma di Maria De Filippi.

Nel giro di pochi minuti sui social è scoppiata la polemica. Molti utenti hanno accusato Armando di andare a cenare in vari ristoranti senza mai pagare il conto, in quanto famoso.

Armando al centro dello scandalo

Non è la prima volta, però, che Armando finisce al centro di scandali di questo tipo. Come tutti sanno, il cavaliere non ha un carattere facile. La sua risposta, infatti, non si è fatta attendere più di tanto. Le accuse che sono state lanciate ad Armando sono abbastanza pesanti: a detta di molti lui sfrutterebbe la fama guadagnata ad Uomini e Donne per ottenere cene gratis in ristoranti di lusso.

Armando però non ci sta e ha voluto chiarire le vicenda sul suo profilo Instagram. Ha detto di non essere quel tipo di persona alla ricerca di elemosina o di cene gratis. Quando va in un ristorante, ringrazia, se la cena è buona, e paga. Dice, quindi, che fare queste cose non gli appartiene. Armando sembra essere più agguerrito che mai contro un utente in particolare. Tra di loro, scopriamo, infatti che già c’erano stati dei dissidi via social.

Stanco della situazione, Armando ha addirittura postato lo scontrino della cena.



Incarnato non paga le cene?

Nella storia contro l’ hater, c’è da dirlo, Incarnato ci è andato già abbastanza pensate. “Posto lo scontrino, l’elemosina per 30euro di arrosticini vai a chiederla tu! Quando vado in un posto chiedo sempre il permesso per entrare, educatamente aspetto il mio turno se la cena è di mio gradimento pago, ringrazio, saluto e vado via. Se non dovesse essere così pago lo stesso, ringrazio ugualmente e vado via. Hai sbagliato persona, curati che vivi male!”. In un modo o nell’altro, Incarnato è sempre al centro del gossip. Non solo per le sue tormentate vicissitudini amorose ma anche per eventi fuori dalla trasmissione. Proprio nelle ultime puntate in onda, infatti, Armando sta litigando con la sua ex fidanzata Veronica.