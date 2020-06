Nel corso di una recente intervista, Gennaro Lillio ha confessato un nuovo retroscena sulla sua partecipazione a Pechino Express

A circa un anno dal Grande Fratello 16, Gennaro Lillio è diventato protagonista di un altro reality nostrano. Si tratta per la precisione di Pechino Express, dove il modello è stato in coppia dapprima con Luciano Punzo e poi con Vera Gemma. L’ex fidanzato di Francesca De André ha più volte specificato come questa esperienza sia stata decisamente fantastica. Tuttavia nel corso del viaggio un particolare episodio lo ha profondamente turbato, come svelato da lui stesso nel corso di una recente intervista radiofonica.

Gennaro Lillio, confessione choc

L’ex gieffino ha così svelato per la prima volta un retroscena vissuto durante il suo viaggio in Thailandia. Come raccontato dal bel partenopeo, ha letteralmente avuto paura di morire. L’ex concorrente del reality di Rai Due ha specificato che il tutto è successo quando sono arrivati in un mercatino locale, dove ha ordinato un piatto con una salsa agrodolce. Proprio a quel punto il modello ha avuto una reazione allergica, che lo ha fatto stare davvero male.

“Ho avuto molto paura di morire“, ha apertamente confessato Gennaro Lillio, cercato di spiegare cosa gli sia realmente successo dopo aver mangiato quel piatto di pasta con quella particolare salsa. “Mi hanno fatto un’iniezione di cortisone. È stata una crisi allergica”, ha dunque specificato l’ex gieffino, che ha dapprima avvertito un senso di freddo, poi dei giramenti di testa e infine uno stato confusionale.





Nel mentre, poche ore fa, Gennaro ha smentito sui propri canali social di essere uno dei prossimi protagonisti di Temptation Island.

Le registrazioni del reality dei sentimenti di Canale 5 dovrebbero peraltro partire tra poche settimane.